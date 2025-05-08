Девушка Тимати показала округлившийся живот в мини-бикини

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова готовятся стать родителями. Модель снялась на Мальдивах в мини-бикини и показала свой круглый живот, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Валентина Иванова поблагодарила всех, кто поздравил ее и Тимати с большим событием.

"Мои самые добрые, чуткие и заботливые друзья. Благодарю всех вас за добрые слова и теплые пожелания. В этот удивительный момент нашей жизни это очень ценно для нас. Всех обнимаю", - написала она и добавила фото в мини-бикини, в котором запечатлелась на фоне океана.

На снимке виден большой живот девушки. Она нежно держится рукой за него, прикрыв глаза. Отметим, что у Тимати есть 11-летняя дочь Алиса и 5-летний сын Ратмир.

Ранее реакция Тимати на заявление девушки о беременности позабавила Сеть.

Сторис Валентины Ивановой. Скрин: instagram.com/halfbloodval