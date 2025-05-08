Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушка Тимати показала округлившийся живот в мини-бикини

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова готовятся стать родителями. Модель снялась на Мальдивах в мини-бикини и показала свой круглый живот, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Валентина Иванова поблагодарила всех, кто поздравил ее и Тимати с большим событием.

"Мои самые добрые, чуткие и заботливые друзья. Благодарю всех вас за добрые слова и теплые пожелания. В этот удивительный момент нашей жизни это очень ценно для нас. Всех обнимаю", - написала она и добавила фото в мини-бикини, в котором запечатлелась на фоне океана.

На снимке виден большой живот девушки. Она нежно держится рукой за него, прикрыв глаза. Отметим, что у Тимати есть 11-летняя дочь Алиса и 5-летний сын Ратмир.

Ранее реакция Тимати на заявление девушки о беременности позабавила Сеть.

Сторис Валентины Ивановой
Сторис Валентины Ивановой. Скрин: instagram.com/halfbloodval

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2243001-devushka-timati-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-v-mini-bikini/