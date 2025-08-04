Раушан Кудайберген поблагодарила братьев за трогательный сюрприз на "қыз ұзату"

Раушан Кудайберген поблагодарила братьев - Димаша и Мансура - за трогательное музыкальное поздравление на ее "қыз ұзату". Она также выразила благодарность своим родителям, передает NUR.KZ.

На торжестве по поводу проводов Раушан Димаш Кудайберген и его младший брат исполнили для невесты музыкальное произведение.

Димаш трогательно спел, а Мансур аккомпанировал ему. Подарок стал настоящим сюрпризом для Раушан, она не смогла сдержать слез.

"Я снова и снова пересматриваю сюрприз, который мне устроили братья. Каждая нота, каждое слово нашли место в моем сердце.

Тысячу благодарностей нашим родителям, которые вырастили нас с убеждением, что нет никого дороже братьев и сестер.

Не могу выразить словами всю любовь к своим братьям. Мои родные, мои самые дорогие, я всегда рядом с вами", - написала она.

Отметим, что исполнение Димаша и Мансура растрогало не только невесту, но и пользователей соцсети, которые отметили, что душой прочувствовали в песне нежность и трепетную братскую любовь.

Напомним, еще в мае Раушан Кудайберген объявила о помолвке. А позже прошел обряд "сырға салу". Снятые во время торжества фото Димаша и его младшей сестры растрогали Сеть.

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