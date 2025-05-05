Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть

Народный артист Казахстана, отечественный певец Димаш Кудайберген показал в своем Instagram фото с младшей сестрой Раушан, которая недавно стала невестой, передает NUR.KZ.

Эти же фотографии выложила в своем блоге Раушан. На теплых снимках брат и сестра запечатлелись во время проведения девушке обряда "сырга салу", который состоялся несколькими днями ранее.

Отметим, что избранником Раушан стал молодой актер театра Ермахан Аймахан. Многие решили, что жених девушки похож на ее старшего брата.

"Спасибо большое за такие классные фото. Старший брат - надежная поддержка на всю жизнь. Еще раз поздравляем", "Какие же вы счастливые! Самый лучший старший брат на свете", "Димашик растроганный... Тяжело расставаться с любимой сестренкой", "Сколько же счастья в этих глазах, пусть будет так каждый день", - написали в соцсети.

Напомним, Димаш Кудайберген рассказал о предстоящей встрече с фанатами в Алматы.