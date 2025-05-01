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Сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке (видео)

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Раушан Кудайберген с женихом
Раушан Кудайберген с женихом. Кадр из видео: instagram.com/raushan_kudaibergen

Младшая сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена 23-летняя Раушан объявила о скором замужестве, разместив видео в соцсетях, передает NUR.KZ.

Раушан поделилась на своей странице в Instagram кадрами с обряда "сырга салу". На видео девушка танцует со своим избранником в национальном наряде, кроме того, в ролик вошли и кадры с самого торжества.

Подписчики Раушан поздравили ее, пожелав счастья молодым. Некоторые обратили внимание, что избранник девушки похож на ее брата Димаша.

"Дорогая Раушаночка! Как ты прекрасна! Пусть твоя семейная жизнь будет такой-же прекрасной и полной всех радостей жизни",

"От всего сердца поздравляем! Смотрю уже несколько раз на эти чудесные, милые моменты в жизни семьи Димаша!" - пишут комментаторы.

Избранником девушки стал певец, артист музыкального театра Ермахан Аймахан. Он также опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2241120-sestra-dimasha-kudaybergena-obyavila-o-pomolvke-video/