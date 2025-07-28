Айгуль Иманбаеву "уятмены" пристыдили за романтическое видео с мужем

48-летняя казахстанская исполнительница Айгуль Иманбаева разместила романтическое видео с мужем из Лос-Анджелеса и нарвалась на критику хейтеров, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева попозировала в обнимку с мужем у океана. Оба они не скрывают своих улыбок. Фоном на видео звучит песня в исполнении Алексея Чумакова "Счастье".

"Мы. Только мы", - написала она.

Трогательные кадры нашли отклик в сердцах ее поклонников, но не обошлось без критики хейтеров.

"Что она, как молодая девочка, так ломается? Совсем не идет", "А что, толькьо молодые могут нежиться? Тут ограничений нет по возрасту", "Будьте счастливы", "Красивая пара", "В Интернете много плохих новостей, лучше пусть такие теплые видео будут", "Каждый человек достоин счастья", "Уже под 50 вам, стыдно должно быть", "Счастье любит тишину", - отметили пользователи Сети.

Напомним, прошлым летом Айгуль Иманбаева сообщила, что вышла замуж. А недавно певица закатила грандиозный той в честь сына, келин и внучки.

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