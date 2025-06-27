Айгуль Иманбаева закатила грандиозный той в честь сына, келин и внучки (видео)
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Казахстанская актриса и певица Айгул Иманбаева отметила пышный той в честь первого дня рождения внучки. В центре внимания гостей были также сын Айгуль и ее келин, передает NUR.KZ.
Айгуль поделилась кадрами с торжества в своем блоге в Instagram. На первом видео она стоит рядом с бывшим мужем - актером, заслуженным деятелем Казахстана Сабитом Абдыкалыковым. Они объявляют о начале большого тоя в честь сына, келин и внучки.
Мы уже писали, что Айгуль Иманбаева вышла замуж. На той пришла ее ене - свекровь. Оказалось, что цветовая гамма их нарядов удачно совпала.
"Мы с мамой сегодня в зеленом", - отметила Айгуль.
Айгуль отметила на следующем видео, что хозяйка вечера - это ее мама. На праздник пришли коллеги Иманбаевой - звезды отечественного шоу-бизнеса Беркут, Аиша, Тауекел Мусилим с супругой, Омиркул Айниязов, Альбира Шардарова и Бауыржан Сатов и многие другие.
Молодую пару Асылжана и Жансаю поздравил с первым днем рождения их дочери Айсулу муж Айгуль Иманбаевой. Поздравления прозвучало онлайн и все гости смогли увидеть и услышать поздравляющего на большом экране.
"Расстояние - не преграда для любви. Сказанные по ту сторону экрана теплые слова доходят до сердца", - отметила Айгуль.
Актриса также отметила, что торт в честь молодых и их малышки был приготовлен кондитером из Актобе, который прилетел для торжества специально. На кадрах можно увидеть, как красив и величественен главный десерт вечера.
По доброй народной традиции внучке Айгуль Имабаевой, малышке Айсулу, которой исполнился год, провели обряд "тұсау кесу". Счастливая бабушка показала в Instagram церемонию обряда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2259957-aygul-imanbaeva-zakatila-grandioznyy-toy-v-chest-syna-kelin-i-vnuchki-video/
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