Айгуль Иманбаева закатила грандиозный той в честь сына, келин и внучки (видео)

Казахстанская актриса и певица Айгул Иманбаева отметила пышный той в честь первого дня рождения внучки. В центре внимания гостей были также сын Айгуль и ее келин, передает NUR.KZ.

Айгуль поделилась кадрами с торжества в своем блоге в Instagram. На первом видео она стоит рядом с бывшим мужем - актером, заслуженным деятелем Казахстана Сабитом Абдыкалыковым. Они объявляют о начале большого тоя в честь сына, келин и внучки.

Мы уже писали, что Айгуль Иманбаева вышла замуж. На той пришла ее ене - свекровь. Оказалось, что цветовая гамма их нарядов удачно совпала.

"Мы с мамой сегодня в зеленом", - отметила Айгуль.

Айгуль отметила на следующем видео, что хозяйка вечера - это ее мама. На праздник пришли коллеги Иманбаевой - звезды отечественного шоу-бизнеса Беркут, Аиша, Тауекел Мусилим с супругой, Омиркул Айниязов, Альбира Шардарова и Бауыржан Сатов и многие другие.

Молодую пару Асылжана и Жансаю поздравил с первым днем рождения их дочери Айсулу муж Айгуль Иманбаевой. Поздравления прозвучало онлайн и все гости смогли увидеть и услышать поздравляющего на большом экране.

"Расстояние - не преграда для любви. Сказанные по ту сторону экрана теплые слова доходят до сердца", - отметила Айгуль.

Актриса также отметила, что торт в честь молодых и их малышки был приготовлен кондитером из Актобе, который прилетел для торжества специально. На кадрах можно увидеть, как красив и величественен главный десерт вечера.

По доброй народной традиции внучке Айгуль Имабаевой, малышке Айсулу, которой исполнился год, провели обряд "тұсау кесу". Счастливая бабушка показала в Instagram церемонию обряда.