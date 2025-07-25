"Самые счастливые моменты": Макпал Жунусова растрогала фанатов фото с дочерью Мерей
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Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова поделилась фото с дочерью Мерей. Атмосферные и теплые снимки пришлись по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.
На фото мать и дочь стоят рядом и нежно смотрят друг на друга. Мерей приобняла маму. Обе они в солнцезащитных очках. Макпал Жунусова - в темном костюме и головном уборе, а Мерей - в светлом наряде. Позади открывается великолепный пейзаж - озеро и горы.
Фанаты творчества Жунусовой пожелали им здоровья, любви и прекрасного взаимопонимания.
"Это превосходно, мама и дочь секретничают на берегу озера", "Великолепное зрелище", "Вот это и есть счастье матери", "Самые счастливые моменты, когда рядом мама", "Это Кольсай", - написали подписчики под публикацией.
Напомним, Макпал Жунусова сделала шокирующее признание - она рассказала, что Мерей не является ее биологической дочерью, а приходится ей родной племянницей. Позже артистка поведала о том, общается ли Мерей с биологическими родителями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2269014-samye-schastlivye-momenty-makpal-zhunusova-rastrogala-fanatov-foto-s-docheryu-merey/
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