"Самые счастливые моменты": Макпал Жунусова растрогала фанатов фото с дочерью Мерей

Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова поделилась фото с дочерью Мерей. Атмосферные и теплые снимки пришлись по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.

На фото мать и дочь стоят рядом и нежно смотрят друг на друга. Мерей приобняла маму. Обе они в солнцезащитных очках. Макпал Жунусова - в темном костюме и головном уборе, а Мерей - в светлом наряде. Позади открывается великолепный пейзаж - озеро и горы.

Фанаты творчества Жунусовой пожелали им здоровья, любви и прекрасного взаимопонимания.

"Это превосходно, мама и дочь секретничают на берегу озера", "Великолепное зрелище", "Вот это и есть счастье матери", "Самые счастливые моменты, когда рядом мама", "Это Кольсай", - написали подписчики под публикацией.

Напомним, Макпал Жунусова сделала шокирующее признание - она рассказала, что Мерей не является ее биологической дочерью, а приходится ей родной племянницей. Позже артистка поведала о том, общается ли Мерей с биологическими родителями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.