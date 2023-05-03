"Общается со своими сестрами и братьями": Макпал Жунусова рассказала о дочери Мерей

Макпал Жунусова с дочерью Мерей. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова стала гостьей программы "1001 түн". Артистка рассказала об отношениях с дочерью Мерей, о ее общении с биологическими родителями.

Напомним, весной прошлого года Макпал Жунусова шокировала признанием о том, что Мерей не является ее биологической дочерью. Как оказалось, вместе с покойным мужем - видным политиком Заманбеком Нуркадиловым - артистка взяла на воспитание дочь своего брата.

После шокирующего признания Макпал Жунусова опубликовала видео с дочерью.

Макпал Жунусова ответила на вопрос зрительнице, позвонившей в студию, общается ли ее дочь с биологическими родителями.

"Конечно, она общается с ними. Никогда я не прерывала их связь, это же мой родной брат. У меня двое детей умерли. После того, как мое здоровье ухудшилось, мы хотели взять ребенка на воспитание. В это время моя невестка родила третью дочь.

Заке сказал: "Может быть они отдадут нам свою младшую дочь, у них же есть две девочки". Я ответила: "Наверное, не отдадут. Все-таки девять месяцев ее мать вынашивала. Не отдадут они своего ребенка".

Но Заке поехал в роддом, поговорил с моей мамой, с невесткой. Сказал: "Пусть и Макпал будет счастлива. Дайте нам эту девочку. Даст Бог, после этого у вас сразу родится мальчик".

Заке моя мама очень сильно уважала, вся моя семья уважала его и все люди уважали. Мама моя расплакалась: "Моя Макпал заслуживает счастья. Я уверена, что вы дадите девочке хорошее воспитание". И дала свое благословение", - призналась певица.

Артистка рассказала, что ее дочь общается с братьями и сестрами.

"Через год в семье моего брата родился Бексултан, а потом и Бекайдар. Так у Мерей есть две старшие сестры и два младших брата. Всех я их считаю своими детьми... Моя дочь счастлива, она хорошо общается со своими сестрами и братьями", - рассказала она.

Макпал Жунусова поведала также, что ее супруг сам планировал рассказать правду дочери, когда ей исполнится 18 лет. После смерти мужа певица решила раскрыть тайну дочери, когда ей исполнилось 20 лет.

"Мерей сначала не поверила, плакала. А потом сказала: "Самое главное, что ты - моя мама". А что мне еще нужно?" - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019150-obschaetsya-so-svoimi-sestrami-i-bratyami-makpal-zhunusova-rasskazala-o-docheri-merey/