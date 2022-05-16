После шокирующего признания Макпал Жунусова опубликовала видео с дочерью Мерей

Макпал Жунусова с дочерью Мерей. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова после того, как рассказала правду о рождении дочери, опубликовала видео с Мерей. Пользователи Казнета порадовались тому, что мать и дочь счастливы вместе, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова поделилась свежим видео в Instagram, на нем она запечатлена вместе с Мерей. Макпал Мухамедьяровна наводит камеру на дочь, в это время Мерей, приветливо улыбаясь, машет в камеру.

Судя по кадрам, мать и дочь сидят в зале ожидания аэропорта, ведь в настоящее время Макпал Жунусова проводит гастрольное турне по городам Казахстана. Артистка выступает с юбилейным концертом, отмечая 40 лет на сцене.

"Удачной вам дороги, будьте всегда здоровы!", "Дорогие наши", - прокомментировали видео подписчики, оставив смайлики в виде сердечек и цветов.

Отметим, что недавно Макпал Жунусова шокировала Казнет неожиданным признанием, рассказав, что Мерей не является ей биологической дочерью.

Как оказалось, вместе с покойным супругом - видным политиком Заманбеком Нуркадиловым - артистка взяла на воспитание дочь родного брата. Подробности об этом Макпал Жунусова рассказала на недавнем концерте в Нур-Султане. Видео было опубликовано в ленте популярного Instagram-аккаунта.

"Это правда, что мы воспитали Мерей. У меня было два выкидыша, после чего Заке попросил у моего брата разрешения на воспитание его дочери.

Он дал ей свою фамилию и думал рассказать девочке правду, когда ей исполнится 18 лет. Сейчас Мерей уже почти 20.

17 лет я молчала об этом. Рассказала, чтобы она знала своих родных братьев и сестер. Не вините меня", - призналась Жунусова.

Она также добавила, что Мерей не намерена менять фамилию, а останется Заманбеккызы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969487-posle-shokiruyuschego-priznaniya-makpal-zhunusova-opublikovala-video-s-docheryu-merey/