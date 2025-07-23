Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова снова выходит замуж

Блогер Марьям Тилляева, которая является внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова сообщила подписчикам, что снова выходит замуж, передает NUR.KZ.

Известный блогер Марьям Тилляева сообщила на своей странице в Instagram, что ее молодой человек Арно сделал ей предложение руки и сердца на одном из курортов Франции и она ответила согласием.

Позже Тилляева более подробно высказалась о важном событии, отметив, что многие скептически относились к ее выбору.

"Многие говорили мне: "После первого разве еще веришь в любовь? Угомонись. Найди спокойного, надежного, пусть не по любви зато стабильность". А я не послушала. Я верила. Не слушайте никого. Счастье у вас обязательно будет, даже после первого брака, даже если не верят, даже если трудно", - написала блогер.

По данным издания Podrobno.uz, Марьям Тилляева - внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова и блогер. Отмечается, что ее предыдущие отношения с блогером и ведущим влога "Дневник хача" Амираном Сардаровым закончились после громкого расставания и публичных обвинений.

Напомним, в феврале 2022 года года известный российский блогер Амиран Сардаров объявил о расставании с Тилляевой. Пара связала себя узами брака в апреле 2021 года.

В августе 2021 года экс-супруги попали в скандал - Сардаров опубликовал фото с экс-внучкой президента Узбекистана, на котором прикрывал своей рукой ее гениталии. Провокационный снимок был удален, блогер извинился за поступок.

В октябре 2023 года внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева устроила вечеринку в честь развода, где разыграла свое обручальное кольцо.

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