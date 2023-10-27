Внучка экс-президента Узбекистана пышно отпраздновала развод с известным блогером

Внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева устроила вечеринку в честь развода, где разыграла свое обручальное кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети девушки.

24-летняя внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова рассказала в Instagram, что устроила в Ташкенте пышное празднование в честь своего развода.

"Подводя итоги вчерашнего вечера: я отпраздновала свой развод веселее, чем свою свадьбу.

Спасибо всем гостям, кто пришел отметить со мной этот торжественный день! Надеюсь, вы обратили внимание на детали, ведь я очень старалась создать особую атмосферу, превратить что-то, что может показаться негативным, в веселый вечер для меня и близких. Главное – это ко всему относится с юмором", – написала Марьям Тилляева.

Девушка призналась, что разыграла свое обручальное кольцо.

"Поздравляю свою подругу с выигрышем моего бывшего обручального кольца, надеюсь, тебе оно принесет больше удачи, чем принесло мне", – сказала Марьям.

Несколько дней назад Тилляева сообщила поклонникам новость об официальном разводе.

"Я была официально в браке 2,5 года, из них 8 месяцев была в отношениях, а все остальное время мы были не вместе. И вот, настал тот день, когда я могу официально объявить эту долгожданную новость – я, наконец, разведена", – поделилась блогерша.

Напомним, в феврале прошлого года известный российский блогер Амиран Сардаров объявил о расставании с Тилляевой. Пара связала себя узами брака в апреле 2021 года.

В августе 2021 года экс-супруги попали в скандал – Сардаров опубликовал фото с экс-внучкой президента Узбекистана, на котором прикрывал своей рукой ее гениталии. Провокационный снимок был удален, блогер извинился за поступок.

По информации на сайте 24СМИ, Марьям Тилляева родилась 20 января 1999 года в Ташкенте в семье младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой-Тилляевой и бизнесмена Тимура Тилляева.