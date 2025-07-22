Беременная Жулдыз Абдукаримова заявила, что официально ушла в декрет

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга отечественного певца Кайрата Нуртаса, ожидающая пятого ребенка, рассказала, что официально оформила декретный отпуск, передает NUR.KZ.

Жулдыз отметила, что теперь официально находится в декретном отпуске. Однако это немного утомило ее, ведь пришлось оформлять пакет документов.

"С сегодняшнего дня официально вышла в декрет. Интересное чувство... Впервые получила бумагу, что временно нетрудоспособна", - рассказала она.

Как известно, жена Кайрата Нуртаса занялась ремонтом в новом доме перед рождением пятого ребенка. Она полагала, что он завершится в кратчайшие сроки, но этого не случилось. Подписчицы пожелали Жулдыз терпения и сил, а также призвали побольше отдыхать.

Она поблагодарила за поддержку и заверила, что у нее хватит сил и выдержки.

"Я и это выдержу!" - заявила актриса.

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Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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