Беременная Жулдыз Абдукаримова заявила, что официально ушла в декрет
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга отечественного певца Кайрата Нуртаса, ожидающая пятого ребенка, рассказала, что официально оформила декретный отпуск, передает NUR.KZ.
Жулдыз отметила, что теперь официально находится в декретном отпуске. Однако это немного утомило ее, ведь пришлось оформлять пакет документов.
"С сегодняшнего дня официально вышла в декрет. Интересное чувство... Впервые получила бумагу, что временно нетрудоспособна", - рассказала она.
Как известно, жена Кайрата Нуртаса занялась ремонтом в новом доме перед рождением пятого ребенка. Она полагала, что он завершится в кратчайшие сроки, но этого не случилось. Подписчицы пожелали Жулдыз терпения и сил, а также призвали побольше отдыхать.
Она поблагодарила за поддержку и заверила, что у нее хватит сил и выдержки.
"Я и это выдержу!" - заявила актриса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2267724-beremennaya-zhuldyz-abdukarimova-zayavila-chto-oficialno-ushla-v-dekret/
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