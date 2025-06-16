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Беременная Жулдыз Абдукаримова ответила, будет ли проводить гендер-пати

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая скоро станет матерью в пятый раз, ответила на вопрос о гендер-пати, передает NUR.KZ.

Жулдыз отметила, что сейчас занята делами старшей дочери, которая окончила школу.

"Я говорю малышу, что в моем животе: "Подожди пока, не торопись, мне пока нужно разобраться со всеми делами тех детей, что снаружи. А то я одна, а вас уже пять", - рассказала Жулдыз.

На вопрос о гендер-пати, будет ли она его проводить, актриса ответила открыто. Она призналась, что не против провести это мероприятие.

"Я думаю об этом. Даст Бог, если вы мне дадите идею, как провести гендер-пати, то проведем вечеринку вместе", - написала она.

Ранее жена Жулдыз Абдукаримова поделилась откровениями, а Кайрата Нуртаса поздравили с предстоящим пополнением.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255796-beremennaya-zhuldyz-abdukarimova-otvetila-budet-li-provodit-gender-pati/