Беременная Жулдыз Абдукаримова ответила, будет ли проводить гендер-пати
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая скоро станет матерью в пятый раз, ответила на вопрос о гендер-пати, передает NUR.KZ.
Жулдыз отметила, что сейчас занята делами старшей дочери, которая окончила школу.
"Я говорю малышу, что в моем животе: "Подожди пока, не торопись, мне пока нужно разобраться со всеми делами тех детей, что снаружи. А то я одна, а вас уже пять", - рассказала Жулдыз.
На вопрос о гендер-пати, будет ли она его проводить, актриса ответила открыто. Она призналась, что не против провести это мероприятие.
"Я думаю об этом. Даст Бог, если вы мне дадите идею, как провести гендер-пати, то проведем вечеринку вместе", - написала она.
Ранее жена Жулдыз Абдукаримова поделилась откровениями, а Кайрата Нуртаса поздравили с предстоящим пополнением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255796-beremennaya-zhuldyz-abdukarimova-otvetila-budet-li-provodit-gender-pati/