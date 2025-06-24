Жена Кайрата Нуртаса занялась ремонтом в новом доме перед рождением пятого ребенка (фото)
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая скоро станет матерью в пятый раз, приобрела свое жилье и начала ремонт, передает NUR.KZ.
Радостной новостью Жулдыз Абдукаримова поделилась в сторис Instagram. Она показала фото с четырьмя детьми, снятое в новом доме.
"День, когда сделала сюрприз детям. Мы так долго ждали этого дня. Сколько лет переезжали из одной съемной квартиры в другую, устали, но не теряли надежду.
Мои дети все это время вели себя совсем как взрослые - сохраняли спокойствие и поддерживали меня. Мои жеребята, спасибо вам за веру и поддержку", - написала Жулдыз.
Она также рассказала, что в новом доме начался ремонт.
"Рум-тур по дому пока будет в таком формате до чистовой отделки. Я буду с радостью делиться этим процессом. К ремонту вовсю приступили. Если у вас будут предложения или советы, пишите, мне они лишними не будут", - отметила актриса.
Напомним, беременная Жулдыз Абдукаримова ответила, будет ли проводить гендер-пати.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2258985-zhena-kayrata-nurtasa-zanyalas-remontom-v-novom-dome-pered-rozhdeniem-pyatogo-rebenka-foto/
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