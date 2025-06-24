Жена Кайрата Нуртаса занялась ремонтом в новом доме перед рождением пятого ребенка (фото)

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая скоро станет матерью в пятый раз, приобрела свое жилье и начала ремонт, передает NUR.KZ.

Радостной новостью Жулдыз Абдукаримова поделилась в сторис Instagram. Она показала фото с четырьмя детьми, снятое в новом доме.

"День, когда сделала сюрприз детям. Мы так долго ждали этого дня. Сколько лет переезжали из одной съемной квартиры в другую, устали, но не теряли надежду.

Мои дети все это время вели себя совсем как взрослые - сохраняли спокойствие и поддерживали меня. Мои жеребята, спасибо вам за веру и поддержку", - написала Жулдыз.

Она также рассказала, что в новом доме начался ремонт.

"Рум-тур по дому пока будет в таком формате до чистовой отделки. Я буду с радостью делиться этим процессом. К ремонту вовсю приступили. Если у вас будут предложения или советы, пишите, мне они лишними не будут", - отметила актриса.

Напомним, беременная Жулдыз Абдукаримова ответила, будет ли проводить гендер-пати.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial