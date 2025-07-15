"Ее зовут Леннон Лондон": Бритни Спирс сообщила, что удочерила девочку

Американская певица Бритни Спирс в соцсетях сообщила, что снова стала мамой, так как недавно удочерила девочку, которую назвали Леннон Лондон, передает NUR.KZ.

Певица сделала неожиданное заявление, опубликовав очередное видео, на кадрах которого она танцует в шляпе и розовом комбинезоне. В описании к видео Бритни затронула сразу несколько тем.

Так, певица призналась, что давно не тренировалась, поэтому надела розовый комбинезон. Кроме того, Спирс попросила подпичиков прекратить писать ей про "мусорную Америку", так как она решила "переехать в Италию".

В этом же посте певица заявила, что стала мамой, удочерив девочку.

"Хочу сообщить вам, что я удочерила прекрасную девочку! Ее зовут Леннон Лондон Спирс! Сегодня на Ленноне очаровательное платье", - написала исполнительница.

К слову, больше ни в одной из публикаций Бритни не затронула тему удочерения. До своего заявления Бритни выложила снимок певицы Майли Сайрус, никак не подписав его, а после опубликовала свое селфи.

Добавим, что Бритни Спирс является матерью двух сыновей - Шона Федерлайна (2005) и Джейдена Федерлайна (2006). Но из-за неоднократных нарушений закона со стороны матери в 2007 году опека над детьми была передана отцу, танцору Кевину Федерлайну.

Напомним, в январе 2024 года Бритни Спирс расстроила фанатов, опровергнув слухи о записи нового альбома. Певица сообщила, что не намерена возвращаться в музыкальную индустрию.

В октябре 2023 года Спирс выпустила мемуары о своей жизни - одним из самых громких откровений стало то, что во время отношений с музыкантом Джастином Тимберлейком Бритни сделала аборт.

В своих мемуарах Бритни рассказала о карьере, материнстве, а также конфликтах с отцом. Отметим, что его многолетнее опекунство над ней было официально прекращено два года назад.

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