Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бритни Спирс заявила, что сделала аборт по настоянию Джастина Тимберлейка

Опубликовано:

Бритни Спирс
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ей пришлось сделать аборт по требованию Джастина Тимберлейка, с которым у нее был роман, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал People.

Издание опубликовало отрывок из книги знаменитости The Woman in Me ("Женщина во мне"), которая должна выйти в свет 24 октября.

В своих мемуарах звезда нулевых рассказала, что сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком, с которым встречалась с 1999 по 2002 год.

По словам исполнительницы, Тимберлейк не был доволен ее беременностью и говорил, что они слишком молоды, чтобы стать родителями. Их роман начался, когда Бритни было 17, а Джастину - 18 лет.

"Это было неожиданно, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда думала, что однажды у нас будет семья. Просто это произошло бы намного раньше, чем я ожидала", - написала она.

Певица призналась, что никогда бы не сделала аборт, если бы решение было за ней.

"По сей день аборт - самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни", - рассказала она. 

В своих мемуарах Бритни рассказывает о карьере, материнстве, а также конфликтах с отцом. Отметим, что его многолетнее опекунство над ней было официально прекращено два года назад.

Ранее Бритни Спирс, вооружившись ножами, станцевала на камеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041556-britni-spirs-zayavila-chto-sdelala-abort-po-nastoyaniyu-dzhastina-timberleyka/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.