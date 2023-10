Бритни Спирс заявила, что сделала аборт по настоянию Джастина Тимберлейка

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ей пришлось сделать аборт по требованию Джастина Тимберлейка, с которым у нее был роман, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал People.

Издание опубликовало отрывок из книги знаменитости The Woman in Me ("Женщина во мне"), которая должна выйти в свет 24 октября.

В своих мемуарах звезда нулевых рассказала, что сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком, с которым встречалась с 1999 по 2002 год.

По словам исполнительницы, Тимберлейк не был доволен ее беременностью и говорил, что они слишком молоды, чтобы стать родителями. Их роман начался, когда Бритни было 17, а Джастину - 18 лет.

"Это было неожиданно, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда думала, что однажды у нас будет семья. Просто это произошло бы намного раньше, чем я ожидала", - написала она.

Певица призналась, что никогда бы не сделала аборт, если бы решение было за ней.

"По сей день аборт - самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни", - рассказала она.

В своих мемуарах Бритни рассказывает о карьере, материнстве, а также конфликтах с отцом. Отметим, что его многолетнее опекунство над ней было официально прекращено два года назад.

Ранее Бритни Спирс, вооружившись ножами, станцевала на камеру.