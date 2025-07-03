"Это и есть счастье": Беркут показал три поколения женщин его семьи

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал, как выглядит его счастье. Недавно артист стал отцом в четвертый раз, передает NUR.KZ.

Беркут разместил видео, снятое в уютном доме с матерью, женой и младшей дочерью, которая родилась недавно. Девочке уже провели обряд "қырқынан шығару". Певец стоит в окружении самых важных женщин в его жизни и не скрывает счастливой улыбки.

"Слава Аллаху. Моя мама рядом - Айша Копжасарова. Моя младшая дочь Латифа", - написал он, отметив хештег "Беркут и Аиша".

Он также добавил смайлики в виде сердец и амулета от сглаза.

"Это и есть счастье", - отмечено на видео.

"Аиша - молодец, хорошая келин, а то некоторые говорят, что не будут жить с аташкой и енешкой", "Какое счастье! Всех благ вашей прекрасной семье! Здоровья маме и малышу", "Обожаю вас, счастья вам", - пишут в Сети поклонники Беркута и Аиши.