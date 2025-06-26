Дочери Беркута и Аиши провели обряд "қырқынан шығару" (видео)

В семье казахстанских артистов Беркута и Аиши радостное событие - их маленькой дочери Латифе провели обряд "қырқынан шығару". Теплым видео артист поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

Торжество прошло в доме в узком кругу. Близкие люди пришли, чтобы отметить 40 дней с момента рождения малышки и пожелать ей самого наилучшего в жизни. На видео запечатлены мамы Беркута и Аиши, стоящие рядом.

"Моя маленькая принцесса. Главное, чтобы она была здорова. Пусть Аллах добавит тебя в ряды самых счастливых людей в мире, мой жеребеночек. Убереги Всевышний тебя от сглаза и злословия", - отметил счастливый отец.

К поздравлениям присоединились и пользователи соцсети.

"Пусть ваша дочь Латифа растет счастливой и здоровой", "Светлого ей будущего", "Пусть будет красивой и умной девочкой", "Пусть будет гордостью народа", - отметили под постом.

Напомним, в мае в семье Беркута и Аиши родился четвертый ребенок. Мама Беркута не сдержала слез, увидев новорожденную внучку.