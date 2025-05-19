Звезды шоу-бизнеса поздравляют Беркута и Аишу с рождением четвертого ребенка

В семье казахстанских артистов Беркута и Аиши пополнение - у них родился четвертый ребенок. С важным событием супругов поздравляют их звездные коллеги, передает NUR.KZ.

На днях Беркут поделился радостной вестью с пользователями Instagram.

"У нас родилась девочка! Слава Аллаху! Аиша в порядке", - написал теперь уже многодетный отец. Он также показал видео из родильной палаты.

Звездные коллеги Беркута и Аиши - Дастан Оразбеков, Жулдыз Абдукаримова, Серик Ибрагимов, Мадина Балгабаева, Кентал, Ярослав Мелехин, Салтанат Бакаева, Тауекел Мусилим, Айнур Ильясова, Тамара Асар, Алия, Абикен, Динара Сатжан, Саят Исембаев и другие знаменитости - поздравили пару с пополнением. Теплые пожелания продолжают поступать.

"Поздравляем! Ура!", "Айбек, Вика, поздравляем вас!", "Пусть растет красивой и счастливой", "Поздравляю от всей души! Пусть растет на радость маме с папой и всем нам", "Какая новость хорошая!", "Пусть малышка растет здоровой и счастливой, а в вашей семье царят любовь, гармония и благополучие", - пишут в Сети.

Напомним, Беркут и Аиша отметили 7-летие дочери в кругу близких людей.