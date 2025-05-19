Звезды шоу-бизнеса поздравляют Беркута и Аишу с рождением четвертого ребенка
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В семье казахстанских артистов Беркута и Аиши пополнение - у них родился четвертый ребенок. С важным событием супругов поздравляют их звездные коллеги, передает NUR.KZ.
На днях Беркут поделился радостной вестью с пользователями Instagram.
"У нас родилась девочка! Слава Аллаху! Аиша в порядке", - написал теперь уже многодетный отец. Он также показал видео из родильной палаты.
Звездные коллеги Беркута и Аиши - Дастан Оразбеков, Жулдыз Абдукаримова, Серик Ибрагимов, Мадина Балгабаева, Кентал, Ярослав Мелехин, Салтанат Бакаева, Тауекел Мусилим, Айнур Ильясова, Тамара Асар, Алия, Абикен, Динара Сатжан, Саят Исембаев и другие знаменитости - поздравили пару с пополнением. Теплые пожелания продолжают поступать.
"Поздравляем! Ура!", "Айбек, Вика, поздравляем вас!", "Пусть растет красивой и счастливой", "Поздравляю от всей души! Пусть растет на радость маме с папой и всем нам", "Какая новость хорошая!", "Пусть малышка растет здоровой и счастливой, а в вашей семье царят любовь, гармония и благополучие", - пишут в Сети.
Напомним, Беркут и Аиша отметили 7-летие дочери в кругу близких людей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246358-zvezdy-shou-biznesa-pozdravlyayut-berkuta-i-aishu-s-rozhdeniem-chetvertogo-rebenka/