"Мы тебя ждем, малыш": Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сообщили радостную весть
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Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова, которые этой весной заключили брачный союз, ждут ребенка. Об этом молодая пара сообщила в соцсети, передает NUR.KZ.
На кадрах, опубликованных в Instagram, в маленьком зеркальце можно заметить Айжулдыз с округлившимся животом. Сакен нежно целует жену.
Видно, что молодые люди счастливы. Перед камерой можно увидеть маленькие детские носочки и снимок УЗИ, которые лежат на белом песке рядом с ракушками.
"Мы ждем тебя - малыш. +1 Кагаров", - отмечено под постом.
"Поздравляю, мои хорошие!", "Счастливые!", "Самая лучшая новость, которую я услышала в эту пятницу", "Я очень рада за вас, это прекрасно", "Сладули такие, мы тоже ждем", "Мои поздравления", - отреагировали в соцсети.
Напомним, в середине апреля Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров официально зарегистрировали брак. А в начале мая молодые люди сыграли креативную свадьбу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2259999-my-tebya-zhdem-malysh-ayzhuldyz-adaybekova-i-saken-kagarov-soobshchili-radostnuyu-vest/
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