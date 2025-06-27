"Мы тебя ждем, малыш": Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сообщили радостную весть

Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова, которые этой весной заключили брачный союз, ждут ребенка. Об этом молодая пара сообщила в соцсети, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram, в маленьком зеркальце можно заметить Айжулдыз с округлившимся животом. Сакен нежно целует жену.

Видно, что молодые люди счастливы. Перед камерой можно увидеть маленькие детские носочки и снимок УЗИ, которые лежат на белом песке рядом с ракушками.

"Мы ждем тебя - малыш. +1 Кагаров", - отмечено под постом.

"Поздравляю, мои хорошие!", "Счастливые!", "Самая лучшая новость, которую я услышала в эту пятницу", "Я очень рада за вас, это прекрасно", "Сладули такие, мы тоже ждем", "Мои поздравления", - отреагировали в соцсети.

Напомним, в середине апреля Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров официально зарегистрировали брак. А в начале мая молодые люди сыграли креативную свадьбу.