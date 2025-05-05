Креативные наряды, леденцы вместо цветов: появились кадры со свадьбы дочери Жанар Айжановой

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь певицы и актрисы Жанар Айжановой, и экстрим-блогер Сакен Кагаров сыграли свадьбу, о которой мечтали, передает NUR.KZ.

"Когда жизнь дарит тебе мандарины и любовь", - отметила в своем блоге в Instagram Айжулдыз Адайбекова, разместив фото с женихом.

К слову, наряды виновников торжества отличались от традиционных - Айжулдыз выбрала белое платье с воланами, которое надела поверх рубашки с принтом, и удобную обувь, но не отказалась от фаты невесты.

Сакен был в белой рубашке с черной бабочкой, светлом пиджаке и черных шортах. К слову, оригинальным принтом на нарядах жениха и невесты стали рисунки ее маленького сына.

"Идею я взяла у Анджелины Джоли", - призналась Айжулдыз.

Оригинальным был и букет невесты - вместо цветов там красовались яркие леденцы. Свадьба состоялась в кругу самых родных и близких друзей на природе.

Молодых поздравили в соцсети с созданием семьи. Отдельный пост выложила певица Тамара Асар. Она поздравила Жанар Айжанову со свадьбой дочери, отметив, что фото счастливых молодых людей растрогали ее до слез.

"Пусть дети будут счастливы, пусть их семья растет. Пусть настанет тот день, когда вы будете готовится к свадьбе вашего внука", - написала она на своей страничке.

На свадьбе были замечены Асель Сагатова, Say Mo, Жазира Еркин и другие казахстанские знаменитости. Жених и невеста пели и плясали от души вместе с гостями.