Мама Беркута не сдержала слез, увидев новорожденную внучку (видео)

Казахстанский артист Айбек Жансеитов, известный как Беркут, привез жену и новорожденную дочь из роддома домой. Его мама прослезилась, увидев маленькую внучку, передает NUR.KZ.

Теплым видео Беркут поделился в соцсети. Артист предпочел не устраивать шумную выписку с музыкантами и ростовыми куклами.

Многодетные родители Беркут и Аиша запечатлелись на камеру во дворе своего дома. Теперь у них два сына и две дочери.

"Никому не сказав, выписались из роддома. Приехали домой, а тут мама пустила слезы радости", - рассказал он.

"Как мы рады за вас", "Молодцы", "Пусть ваша малышка растет здоровой, счастливой и окруженной любовью. Пусть все, о чем вы мечтаете, сбывается легко и быстро, а в вашем доме всегда будет радость, уют и тепло", - пожелали в Сети.

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