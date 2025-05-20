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Мама Беркута не сдержала слез, увидев новорожденную внучку (видео)

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский артист Айбек Жансеитов, известный как Беркут, привез жену и новорожденную дочь из роддома домой. Его мама прослезилась, увидев маленькую внучку, передает NUR.KZ.

Теплым видео Беркут поделился в соцсети. Артист предпочел не устраивать шумную выписку с музыкантами и ростовыми куклами.

Многодетные родители Беркут и Аиша запечатлелись на камеру во дворе своего дома. Теперь у них два сына и две дочери.

"Никому не сказав, выписались из роддома. Приехали домой, а тут мама пустила слезы радости", - рассказал он.

"Как мы рады за вас", "Молодцы", "Пусть ваша малышка растет здоровой, счастливой и окруженной любовью. Пусть все, о чем вы мечтаете, сбывается легко и быстро, а в вашем доме всегда будет радость, уют и тепло", - пожелали в Сети.

Мы также писали, что звезды шоу-бизнеса поздравили Беркута и Аишу с рождением четвертого ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2247027-mama-berkuta-ne-sderzhala-slez-uvidev-novorozhdennuyu-vnuchku-video/