Галкин показал, как проходят их с Пугачевой римские каникулы (видео)

49-летний российский юморист Максим Галкин, супруг 76-летней певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram-аккаунте милое семейное видео, снятое в Риме, передает NUR.KZ.

"Римские каникулы", - лаконично подписал Максим видео.

На нем он позирует на фоне города, а супруга снимает его на камеру.

"Ну встань немного правее. Вот. Ой, красавчик! Вот свет хороший", - говорит она.

А на предложение мужа снять ее на фото, отвечает отказом.

"Нет-нет, я не хочу, я за свою жизнь уже наснималась", - говорит она и смеется, наводя камеру на городские постройки.

"Голос Аллочки - бальзам на наши души! Молодцы! Хорошего отдыха! Вы наши любимые", "Приятно было услышать Аллу Борисовну", "Максим Александрович, вы, конечно, красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео", "Прекрасен Максим в кадре и голос Аллы за кадром", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что Галкина поздравили в Сети с 49-летием. А немногим ранее он показал подросших Лизу и Гарри.