Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Красивые родители, красивые дети": Галкин показал подросших Лизу и Гарри (фото)

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

48-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram-аккаунте своих подросших детей - Лизу и Гарри, передает NUR.KZ.

"Моя Мона Лиза", - отметил Галкин под фото с дочерью, которые выложил в блоге.

Папа и дочь запечатлелись во время отдыха - они улыбаются, заряжая читательскую аудиторию позитивным настроением.

"Какая прелесть! Лизочка - красавица с любимым папой! Любим вас! Мамочке Аллочке большой привет!", "Красивые родители, красивые дети", "Какие дети у вас красивые -️ добрые, веселые, настоящие", "Говорят, что любовь дочери дает отцу невероятную силу", "Какая девчонка! Взгляд Аллы Борисовны", - написали пользователи соцсети.

А чуть раньше юморист показал в соцсети фото с сыном Гарри, которое тоже было снято во время плавания в бассейне. Подписчики пожелали счастья их дружной семье.

Немногим ранее Галкин поделился фото с пляжа. Его назвали "мужчиной-космосом".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254692-krasivye-roditeli-krasivye-deti-galkin-pokazal-podrosshih-lizu-i-garri-foto/