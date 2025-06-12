"Красивые родители, красивые дети": Галкин показал подросших Лизу и Гарри (фото)
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48-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram-аккаунте своих подросших детей - Лизу и Гарри, передает NUR.KZ.
"Моя Мона Лиза", - отметил Галкин под фото с дочерью, которые выложил в блоге.
Папа и дочь запечатлелись во время отдыха - они улыбаются, заряжая читательскую аудиторию позитивным настроением.
"Какая прелесть! Лизочка - красавица с любимым папой! Любим вас! Мамочке Аллочке большой привет!", "Красивые родители, красивые дети", "Какие дети у вас красивые -️ добрые, веселые, настоящие", "Говорят, что любовь дочери дает отцу невероятную силу", "Какая девчонка! Взгляд Аллы Борисовны", - написали пользователи соцсети.
А чуть раньше юморист показал в соцсети фото с сыном Гарри, которое тоже было снято во время плавания в бассейне. Подписчики пожелали счастья их дружной семье.
Немногим ранее Галкин поделился фото с пляжа. Его назвали "мужчиной-космосом".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254692-krasivye-roditeli-krasivye-deti-galkin-pokazal-podrosshih-lizu-i-garri-foto/