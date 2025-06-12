"Красивые родители, красивые дети": Галкин показал подросших Лизу и Гарри (фото)

48-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram-аккаунте своих подросших детей - Лизу и Гарри, передает NUR.KZ.

"Моя Мона Лиза", - отметил Галкин под фото с дочерью, которые выложил в блоге.

Папа и дочь запечатлелись во время отдыха - они улыбаются, заряжая читательскую аудиторию позитивным настроением.

"Какая прелесть! Лизочка - красавица с любимым папой! Любим вас! Мамочке Аллочке большой привет!", "Красивые родители, красивые дети", "Какие дети у вас красивые -️ добрые, веселые, настоящие", "Говорят, что любовь дочери дает отцу невероятную силу", "Какая девчонка! Взгляд Аллы Борисовны", - написали пользователи соцсети.

А чуть раньше юморист показал в соцсети фото с сыном Гарри, которое тоже было снято во время плавания в бассейне. Подписчики пожелали счастья их дружной семье.

Немногим ранее Галкин поделился фото с пляжа. Его назвали "мужчиной-космосом".