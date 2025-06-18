"Лучший из лучших": Галкина поздравили в Сети с 49-летием

Российский юморист Максим Галкин, супруг76-летней певицы Аллы Пугачевой, встретил сегодня, 18 июня, 49-летие. В свой день рождения артист выложил селфи, передает NUR.KZ.

На снимке Максим улыбается, глядя в камеру. Именинник не стал комментировать фото, а лишь добавил три эмодзи в виде солнца, шампанского и фейерверка. Видно, что он запечатлелся во время отдыха у моря, ранее Максим уже делился серией пляжных фото.

Фанаты творчества Галкина высказали имениннику много теплых слов.

"Поздравляем с днем рождения самого лучшего мужа, лучшего папу, лучшего человека! Любим вас! Здоровья вам крепкого! Семейного счастья", "Пусть все будет хорошо!", "Всех благ!", "Будь счастлив, светлый, добрый, порядочный, сильный, красивый!", "Лучший из лучших", - написали в Сети.

Немногим ранее Галкин показал подросших Лизу и Гарри.