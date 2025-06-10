"Мужчина-космос": Галкин поделился фото с пляжа

48-летний российский юморист Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, поделился фото с пляжа и собрал комплименты фанатов своего творчества, передает NUR.KZ.

Море, пальмы, скалы - Максим запечатлелся на фоне этой красоты в белой рубашке и белых штанах. Красочное фото за короткое время набрало свыше 54 тысяч лайков.

"Классный Максим! Любим", "Красивая фотография прекрасного человека. Максим, вам и всей вашей семье счастья", "Красивый. Самодостаточный. Мужественный", "Такое фото хочется не просто смотреть, а в него всматриваться. Взгляд говорит больше, чем слова. Вы в белом - как продолжение этой гармонии. Очень красиво и по-настоящему. И ничего не нарушено", "О, Боже, буду искать тебя в другой жизни", - отреагировали подписчики.

Немногим позже Галкин размесил фото из той же серии.

"Продолжение следует", - написал он, а в качестве фона добавил песню в исполнении жены "Белая дверь".

"Мужчина-космос - обаятельный, умный, талантливый и мудрый", "Девочки, какой номер у пожарной части? Потому что тут кто-то явно все поджигает", - продолжили комментировать пользователи соцсети.