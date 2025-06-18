"Мне суждено быть единственной королевой в доме": Ерке показала первые фото третьего сына
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40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан показала в соцсети фотографии с новорожденным сыном из роддома. Артистка поблагодарила всех за поздравления, передает NUR.KZ.
Ерке, ставшая мамой в третий раз, показала первые фото сына Батыра, снятые в роддоме. В светлой палате певица запечатлелась вместе с малышом среди корзин с голубыми гортензиями. В карусели можно также увидеть счастливого отца - певца RaiM.
"Мне суждено быть единственной королевой, принцессой и леди в нашем доме. Пусть члены моей семьи, которые защищают меня, поддерживают и балуют, всегда будут в добром здравии.
Благодарю казахстанцев, которые шлют мне письма с поздравлениями и искренними пожеланиями. Пусть и у вас будет такое счастье. На фото наш Райымбек Батыр. Благодарю Всевышнего", - отметила она.
Жулдыз Абдукаримова, Балжан Бидаш, Дина Толепберген, Аша Матай, Динара Сатжан, Жазира Байрбекова и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили счастливых родителей с пополнением. Теплые пожелания оставили и другие подписчики.
"Прекрасные фото", "Поздравляем!", "Какая эстетика", "Пусть Батыр вырастет настоящим джигитом", "Будьте счастливы", - гласят комментарии.
Мы также писали, что RaiM показал фото с выписки Ерке и сына из роддома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2256633-mne-suzhdeno-byt-edinstvennoy-korolevoy-v-dome-erke-pokazala-pervye-foto-tretego-syna/
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