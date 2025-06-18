"Мне суждено быть единственной королевой в доме": Ерке показала первые фото третьего сына

40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан показала в соцсети фотографии с новорожденным сыном из роддома. Артистка поблагодарила всех за поздравления, передает NUR.KZ.

Ерке, ставшая мамой в третий раз, показала первые фото сына Батыра, снятые в роддоме. В светлой палате певица запечатлелась вместе с малышом среди корзин с голубыми гортензиями. В карусели можно также увидеть счастливого отца - певца RaiM.

"Мне суждено быть единственной королевой, принцессой и леди в нашем доме. Пусть члены моей семьи, которые защищают меня, поддерживают и балуют, всегда будут в добром здравии.

Благодарю казахстанцев, которые шлют мне письма с поздравлениями и искренними пожеланиями. Пусть и у вас будет такое счастье. На фото наш Райымбек Батыр. Благодарю Всевышнего", - отметила она.

Жулдыз Абдукаримова, Балжан Бидаш, Дина Толепберген, Аша Матай, Динара Сатжан, Жазира Байрбекова и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили счастливых родителей с пополнением. Теплые пожелания оставили и другие подписчики.

"Прекрасные фото", "Поздравляем!", "Какая эстетика", "Пусть Батыр вырастет настоящим джигитом", "Будьте счастливы", - гласят комментарии.

Мы также писали, что RaiM показал фото с выписки Ерке и сына из роддома.