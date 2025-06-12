Ерке Есмахан родила третьего сына (фото)

40-лтняя казахстанская певица Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Радостной новостью поделился в соцсети ее супруг RaiM. Он опубликовал фото с новорожденным малышом, передает NUR.KZ.

На теплом фото RaiM держит ребенка на руках и нежно целует его ручки.

"Добро пожаловать, сынок. Райымбек Батыр", - написал счастливый отец.

Подписчики, в числе которых звезды отечественного шоу-бизнеса, поздравили пару с пополнением.

"Поздравляем! Пусть вырастет хорошим человеком!", "Ерке рожает только батыров", "Добро пожаловать, маленький батыр. Мы тебя так ждали", "Дорогие мои, поздравляю вас от всей души", "Какая замечательная новость, добро пожаловать в этот мир, маленький человек", "Его самого зовут Райымбек, значит сына Батыром назвал", "Долгой ему жизни", - пишут в Сети.

Накануне Ерке поделилась новыми фото и призналась, что счастлива.