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Ерке Есмахан родила третьего сына (фото)

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Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-лтняя казахстанская певица Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Радостной новостью поделился в соцсети ее супруг RaiM. Он опубликовал фото с новорожденным малышом, передает NUR.KZ.

На теплом фото RaiM держит ребенка на руках и нежно целует его ручки.

"Добро пожаловать, сынок. Райымбек Батыр", - написал счастливый отец.

Подписчики, в числе которых звезды отечественного шоу-бизнеса, поздравили пару с пополнением.

"Поздравляем! Пусть вырастет хорошим человеком!", "Ерке рожает только батыров", "Добро пожаловать, маленький батыр. Мы тебя так ждали", "Дорогие мои, поздравляю вас от всей души", "Какая замечательная новость, добро пожаловать в этот мир, маленький человек", "Его самого зовут Райымбек, значит сына Батыром назвал", "Долгой ему жизни", - пишут в Сети.

Накануне Ерке поделилась новыми фото и призналась, что счастлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254593-erke-esmahan-rodila-tretego-syna-foto/