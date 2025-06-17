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"Семья - мое богатство": RaiM показал фото с выписки Ерке и сына из роддома

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimusican

Казахстанский артист Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM, встретил любимую супругу, певицу Ерке Есмахан, и новорожденного сына из роддома, передает NUR.KZ.

Теплыми фото с выписки RaiM поделился в соцсети. На снимках глава семьи держит на руках маленького Батыра, Ерке стоит возле мужа и умиляется, глядя на новорожденного сына, с отцом и матерью рядом стоит Муслим, который держит на руках подросшего Ислама.

Все члены семьи безмерно рады появлению на свет малыша.

"Моя семья - мое богатство", - написал Райымбек.

"Молодец! Настоящий мужчина! Не смотрит и не говорит чужие дети, сам воспитанный и воспитывает достойно! Прекрасная супруга, которая сделала прекрасный выбор! С таким мужчиной ничего не страшно!", "С правильным мужчиной женщина расцветает", "Пусть у вас еще родится девочка", - написали комментаторы в Сети.

Напомним, несколько дней назад 40-летняя Ерке Есмахан родила третьего сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2256177-semya-moe-bogatstvo-raim-pokazal-foto-s-vypiski-erke-i-syna-iz-roddoma/