Опубликовавшего новые фото Кайрата Нуртаса поздравили с предстоящим пополнением

Казахстанский певец Кайрат Нуртас, который скоро станет отцом в пятый раз, выложил новые фото в соцсети. Фанаты отреагировали на снимки и поздравили его с предстоящим пополнением, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас запечатлелся сидящим за столиком на улице, а также на фоне здания. На нем была голубая рубашка и серые шорты, а также неизменный атрибут его имиджа - черные солнцезащитные очки.

Певец не стал комментировать снимки, но, как видно, по фото, на которых он улыбается, он находится в приподнятом настроении.

"Легенда", "Поздравляем с предстоящим пополнением", "Почему Кайрат не стареет?", "Он такой же был, когда я была маленькой", "Номер один", "Красавчик", "Вы, оказывается, в пятый раз отцом станете", "И снова в одиночестве", "А дети дома", - написали фанаты комментарии.

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