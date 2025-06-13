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Опубликовавшего новые фото Кайрата Нуртаса поздравили с предстоящим пополнением

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас, который скоро станет отцом в пятый раз, выложил новые фото в соцсети. Фанаты отреагировали на снимки и поздравили его с предстоящим пополнением, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас запечатлелся сидящим за столиком на улице, а также на фоне здания. На нем была голубая рубашка и серые шорты, а также неизменный атрибут его имиджа - черные солнцезащитные очки.

Певец не стал комментировать снимки, но, как видно, по фото, на которых он улыбается, он находится в приподнятом настроении.

"Легенда", "Поздравляем с предстоящим пополнением", "Почему Кайрат не стареет?", "Он такой же был, когда я была маленькой", "Номер один", "Красавчик", "Вы, оказывается, в пятый раз отцом станете", "И снова в одиночестве", "А дети дома", - написали фанаты комментарии.

Мы также писали, что беременная жена Кайрата Нуртаса устроила фотосессию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2255280-opublikovavshego-novye-foto-kayrata-nurtasa-pozdravili-s-predstoyashchim-popolneniem/