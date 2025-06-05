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Эзотерика

"Моя седьмая беременность": жена Кайрата Нуртаса поделилась откровениями

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая недавно показалась с округлившимся животом, поделилась откровениями в соцсети, передает NUR.KZ.

"Это моя седьмая беременность. Хотя я об этом не знала и не чувствовала, что мое тело принимает это и выполняет этот процесс. Конечно, это нормально не почувствовать этого в тот период, когда у меня было много проблем. Общественность была свидетелем этого.

Кроме того, у меня есть личные проблемы, о которых большинство людей не знает... Я была действительно сбита с толку. Я была в состоянии замешательства", - рассказала Жулдыз.

Актриса призналась, что произошедшее с ней чудо было своевременным.

"Могу сказать, что маленькое сердце, которое бьется внутри меня, решило все мои проблемы, потому что в моей жизни начались большие перемены, которых я и не ждала. Как сценарий интересного фильма", - продолжила она.

Жулдыз призналась, что для нее это самый чудесный подарок Всевышнего.

"Спасибо вам за поздравления, за теплые пожелания. Пусть желания всех, кто хочет детей, тоже сбудутся", - написала она.

Мы писали ранее, что появление жены Кайрата Нуртаса с округлившимся животом вызвало ажиотаж в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252598-moya-sedmaya-beremennost-zhena-kayrata-nurtasa-podelilas-otkroveniyami/