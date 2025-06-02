Торегали Тореали после болезни приехал к сестре в Астану (видео)

Казахстанский певец Торегали Тореали, который ранее перенес даты концертов из-за болезни, появился на видео в Instagram своей сестры Фаризы Тореали, передает NUR.KZ.

Недавно Фариза Тореали и ее муж провели обряд "тұсау кесу" дочери в новой квартире в Астане. Родные приезжали поздравить пару. Но среди них не было ее брата - Торегали Тореали.

"Наши уважаемые гости приехали нас поздравить", - рассказала Фариза и показала видео, на котором можно увидеть, как Торегали приехал в Астану с семьей в дом к сестре.

Поклонники творчества певца были обрадованы, увидев его.

"Я так обрадовалась, когда Торегали зашел", "Мы все довольны, пусть не болеет", "Как увидела Торегали, мне стало спокойнее", "О, Тореш, наконец-то, ты жив-здоров, слава Богу", "Как только он вошел, сразу в доме как будто стало теплее", - отметили в Сети.

Напомним, в марте стало известно, что концерты Торегали Тореали перенесли - отец певца рассказал, что его сына заболел. Фанаты Торегали пожелали певцу скорейшего выздоровления.