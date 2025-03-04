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Концерты Торегали Тореали перенесли: отец певца назвал причину

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Певец и автор песен Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали перенес концерты в 4 городах Казахстана из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил в соцсети его отец Тореали Толепов, передает NUR.KZ.

Планировалось, что Торегали Тореали выступит 7 марта в Астане, 9 марта - в Алматы, 10 марта - в Шымкенте и на следующий день в Таразе. Однако выступления были перенесены из-за проблем со здоровьем певца.

"Никто не знает наперед, что может случиться. По состоянию здоровья нашего сына Тореша, мы перенесли концерты на более поздний срок. Как говорится, человек предполагает а Бог располагает", - написал его отец Тореали Толепов.

Он выразил надежду, что его сын поскорее поправится и попросил пользователей соцсети помолиться за его здоровье. В объявлении также указано, что билеты можно сдать туда, где они были приобретены, и получить свои деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2225297-koncerty-toregali-toreali-perenesli-otec-pevca-nazval-prichinu/