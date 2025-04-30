"Мы соскучились": фанаты Торегали Тореали пожелали певцу скорейшего выздоровления

Отец казахстанского певца Торегали Тореали написал пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молится за здоровье его сына и желает ему скорейшего выздоровления, передает NUR.KZ.

Тореали Толепов опубликовал видео, на котором запечатлен его сын, поющим песню. Мужчина поблагодарил всех неравнодушных к судьбе его сына и намекнул, что певец пошел на поправку.

"Пусть будет доволен Аллах всеми, кто молится, кто желает скорейшего выздоровления. До скорой встречи с хорошими новостями", - отметил он.

"Что случилось с ним?", "Тореш заболел", "Вы порадовали нас, я так переживала за него, талантливый парень", "Любимец народа Торегали", "Торегали, мы любим тебя, выздоравливай поскорее", "Мы соскучились и ждем его концерты", - отреагировали фанаты артиста в соцсети.

Напомним, в начале марта концерты певца, которые должны были состояться в Алматы, Астане, Шымкенте и Таразе, были перенесены из-за проблем со здоровьем Торегали.