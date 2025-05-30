"Волшебно": Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров показали, как отдыхают на Мальдивах
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Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее супруг, экстрим-блогер Сакен Кагаров, улетели на Мальдивы. Айжулдыз разместила фото и видео с отдыха, передает NUR.KZ.
"Моими глазами", - отметила Айжулдыз.
На фото в карусели можно увидеть атмосферные снимки - Айжулдыз в легкой белой рубашке с цветком в волосах, Сакен в белой двойке и солнцезащитных очках позируют на фоне красивого пейзажа.
"Моя жена в своей стихии", - пояснил Сакен.
Подписчики пожелали молодоженам счастливого отдыха.
"Шикарно вам отдохнуть, на Мальдивах нет плохой погоды, даже дождь там в кайф", "Волшебно", "Классно", "Будьте самыми счастливыми из счастливых", "Уау, какое великолепное зрелище, пусть и нам доведется поехать туда с любимыми людьми", - написали пользователи соцсети.
Напомним, в начале мая Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сыграли креативную свадьбу. После стало известно, что новоиспеченный зять Жанар Айжановой подарил ее дочери квартиру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250540-volshebno-ayzhuldyz-adaybekova-i-saken-kagarov-pokazali-kak-otdyhayut-na-maldivah/