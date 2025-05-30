"Волшебно": Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров показали, как отдыхают на Мальдивах

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее супруг, экстрим-блогер Сакен Кагаров, улетели на Мальдивы. Айжулдыз разместила фото и видео с отдыха, передает NUR.KZ.

"Моими глазами", - отметила Айжулдыз.

На фото в карусели можно увидеть атмосферные снимки - Айжулдыз в легкой белой рубашке с цветком в волосах, Сакен в белой двойке и солнцезащитных очках позируют на фоне красивого пейзажа.

"Моя жена в своей стихии", - пояснил Сакен.

Подписчики пожелали молодоженам счастливого отдыха.

"Шикарно вам отдохнуть, на Мальдивах нет плохой погоды, даже дождь там в кайф", "Волшебно", "Классно", "Будьте самыми счастливыми из счастливых", "Уау, какое великолепное зрелище, пусть и нам доведется поехать туда с любимыми людьми", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в начале мая Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сыграли креативную свадьбу. После стало известно, что новоиспеченный зять Жанар Айжановой подарил ее дочери квартиру.