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"Без слов и понтов": новоиспеченный зять Жанар Айжановой подарил ее дочери квартиру

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь певицы и актрисы Жанар Айжановой, которая недавно вышла замуж, скоро отметит новоселье - супруг подарил ей квартиру, передает NUR.KZ.

Экстрим-блогер Сакен Кагаров написал в своем Instagram.

"Подарок моей сладкой булочке - квартира. Будем создавать наше уютное гнездышко в центре Алматы!", - отметил он.

На кадрах можно увидеть Айжулдыз и Сакена в просторной квартире. Теперь молодым предстоит сделать ремонт и отметить новоселье.

"Ура! Поздравляю вас. Айжу, жаным, ты достойна!!! Сакеша - настоящий мужчина!", "Без слов и понтов!", "Вот так выглядит настоящий мужчина, без лишних понтов, молча и любя", "Крепкой любви вам", "Пусть эта квартира принесет вам много много счастья и радости! Больших высот!", "Молодцы, ребята!" - отметили коллеги Айжулдыз и подписчики.

Напомним, в начале мая Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сыграли свадьбу - к важному мероприятию они подошли креативно, выбрав необычные наряды, оригинальный букет для невесты и многое другое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246325-bez-slov-i-pontov-novoispechennyy-zyat-zhanar-ayzhanovoy-podaril-ee-docheri-kvartiru-video/