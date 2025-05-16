Макпал Исабекова показала подросших детей (фото)

41-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", показала в соцсети своих подросших малышей - сына Теодора и дочь Илаю, передает NUR.KZ.

Макпал разместила фото детей в своем сторис - на снимке малыши сидят рядом на диване. Теодор в светлом наряде и панаме, а Илая - в кофточке, лосинах и шапочке с вишенками.

"Мои дети", - написала Макпал.

На другом фото счастливая мама держит на руках Илаю, которую родила прошлым летом, и с умилением смотрит на нее. Отметим, что Макпал еще скрывает лицо дочери от большой публики, которой нет и года. Она прикрыла лицо ребенка на обоих фото смайликами.

О значении имени Илая Макпал уже рассказывала своим фанатам.

Напомним, Макпал Исабекова долгое время скрывала от публики мужа, но после показала его и раскрыла национальность супруга.