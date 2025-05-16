Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Макпал Исабекова показала подросших детей (фото)

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

41-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", показала в соцсети своих подросших малышей - сына Теодора и дочь Илаю, передает NUR.KZ.

Макпал разместила фото детей в своем сторис - на снимке малыши сидят рядом на диване. Теодор в светлом наряде и панаме, а Илая - в кофточке, лосинах и шапочке с вишенками.

"Мои дети", - написала Макпал.

На другом фото счастливая мама держит на руках Илаю, которую родила прошлым летом, и с умилением смотрит на нее. Отметим, что Макпал еще скрывает лицо дочери от большой публики, которой нет и года. Она прикрыла лицо ребенка на обоих фото смайликами.

О значении имени Илая Макпал уже рассказывала своим фанатам.

Напомним, Макпал Исабекова долгое время скрывала от публики мужа, но после показала его и раскрыла национальность супруга.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2245572-makpal-isabekova-pokazala-podrosshih-detey-foto/