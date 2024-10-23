"Зачем красивого мужчину прятали?": Исабекова показала мужа и раскрыла его национальность

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова впервые показала публике супруга. Фанаты забросали ее вопросами по поводу его национальности, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова и ее супруг растят двух замечательных деток. Однако до этого времени певица не показывала лица мужа. "Беташар" состоялся неожиданно для фанатов.

"Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович", - написала артистка, разместив фото с ним в своем блоге.

Ранее Макпал объясняла, почему не показывает мужа в соцсетях.

"Мои хорошие, я не показываю любимого не потому, что боюсь чего-то, а потому что он очень далек от сферы, в которой работаю я. И это его желание остаться вне моего Инстаграм, которое я, конечно же, уважаю и вас прошу отнестись с пониманием", - говорила она.

"Тео - копия папы", "Наверное, весь Казахстан ждал эти фотки", "О, сегодня беташар произошел", "Вы похожи с мужем. Теодор очень похож на папу!", "Очень красивая пара, а ваш сын взял самые лучшие черты от обоих родителей", "Зачем прятали такого красивого мужчину?" - высказались в Сети.

У Макпал поинтересовались, какой национальности ее супруг. Певица ответила, что в нем течет польская, украинская, русская и еврейская кровь.

Также фанатов интересовало, был ли обряд "неке" у Макпал и принял ли ее супруг ислам.

"Был, нет не принял", - лаконично ответила она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai