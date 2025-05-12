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"Невероятно трогательно": фото мамы и сестры Димаша Кудайбергена очаровали соцсети

Опубликовано:

Мама и сестра Димаша Кудайбергена
Мама и сестра Димаша Кудайбергена. Фото: instagram.com/raushan_kudaibergen

Младшая сестра Димаша Кудайбергена Раушан выложила фото с мамой - певицей Светланой Айтбаевой и поздравила ее с Днем матери, который отметили в Казахстане накануне, передает NUR.KZ.

Теплые фото с мамой, снятые в день обряда "сырга салу", Раушан опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мама. Поздравляю с Днем матери!" - написала Раушан, которая недавно стала невестой.

Светлана Айтбаева ответила на поздравления дочери комментарием, в котором оставила "красные сердечки".

"С Днем матери, дорогая Светлана Ермековна! Счастья, здоровья и новых достижений!", "Потрясающие фотографии! Как же вы прекрасны! С праздником чудесную мамочку! Будьте счастливы, дорогие наши! Любим и очень ждем встречи", "Невероятно трогательные фотографии", "С Днем матери, дорогая Светлана, будьте всегда очень счастливы вместе со своими прекрасными детками", - отметили пользователи соцсети.

Мы также писали, что фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали пользователей соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2244009-neveroyatno-trogatelno-foto-mamy-i-sestry-dimasha-kudaybergena-ocharovali-set/