"Невероятно трогательно": фото мамы и сестры Димаша Кудайбергена очаровали соцсети

Младшая сестра Димаша Кудайбергена Раушан выложила фото с мамой - певицей Светланой Айтбаевой и поздравила ее с Днем матери, который отметили в Казахстане накануне, передает NUR.KZ.

Теплые фото с мамой, снятые в день обряда "сырга салу", Раушан опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мама. Поздравляю с Днем матери!" - написала Раушан, которая недавно стала невестой.

Светлана Айтбаева ответила на поздравления дочери комментарием, в котором оставила "красные сердечки".

"С Днем матери, дорогая Светлана Ермековна! Счастья, здоровья и новых достижений!", "Потрясающие фотографии! Как же вы прекрасны! С праздником чудесную мамочку! Будьте счастливы, дорогие наши! Любим и очень ждем встречи", "Невероятно трогательные фотографии", "С Днем матери, дорогая Светлана, будьте всегда очень счастливы вместе со своими прекрасными детками", - отметили пользователи соцсети.

Мы также писали, что фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали пользователей соцсети.