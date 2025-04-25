Жанар Айжанова провела дочери "ұзату той" (видео)

Казахстанской актрисе и дизайнеру Айжулдыз Адайбековой провели "ұзату той". На торжестве присутствовали родные, близкие и друзья невесты и жениха, передает NUR.KZ.

Кадрами с торжества Айжулдыз Адайбекова, дочь известной актрисы и певицы Жанар Айжановой, поделилась в сторис своего Instagram.

Невеста со своим избранником, экстрим-блогером Сакеном Кагаровым, вошли в зал, где собрались гости, под песню "Той жыры" группы "Дос-Мукасан". Сакен подарил своей новоиспеченной теще букет цветов.

Позже виновники торжества традиционно исполнили свой первый танец. На тое пели звездные коллеги жениха и невесты. Певица Акбота Сейтмагамбет зажгла своим выступлением зал.

К слову, невесте сшили наряд специально к этому дню - дизайн платья Айжулдыз придумала сама и была неотразима в нем.

Накануне Айжулдыз Адайбековой провели обряд "сырға салу". А несколькими днями ранее Айжулдыз и Сакен зарегистрировали свой брак официально.