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Жанар Айжанова провела дочери "ұзату той" (видео)

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Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: https://www.instagram.com/aizhuldyz_adaibekova/

Казахстанской актрисе и дизайнеру Айжулдыз Адайбековой провели "ұзату той". На торжестве присутствовали родные, близкие и друзья невесты и жениха, передает NUR.KZ.

Кадрами с торжества Айжулдыз Адайбекова, дочь известной актрисы и певицы Жанар Айжановой, поделилась в сторис своего Instagram.

Невеста со своим избранником, экстрим-блогером Сакеном Кагаровым, вошли в зал, где собрались гости, под песню "Той жыры" группы "Дос-Мукасан". Сакен подарил своей новоиспеченной теще букет цветов.

Позже виновники торжества традиционно исполнили свой первый танец. На тое пели звездные коллеги жениха и невесты. Певица Акбота Сейтмагамбет зажгла своим выступлением зал.

К слову, невесте сшили наряд специально к этому дню - дизайн платья Айжулдыз придумала сама и была неотразима в нем.

Накануне Айжулдыз Адайбековой провели обряд "сырға салу". А несколькими днями ранее Айжулдыз и Сакен зарегистрировали свой брак официально.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2239224-zhanar-ayzhanova-provela-docheri-zatu-toy-video/