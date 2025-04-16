Звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов и его супруга ждут первенца (фото)

Казахстанский актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр", скоро станет отцом. Об этом он и его супруга сообщили в соцсети, устроив фотосессию на природе, передает NUR.KZ.

"Мы тебя ждем", - лаконично подписали фото супруги.

На них можно увидеть Ермека и его беременную супругу. Фотосессия была проведена на природе, муж и жена оделись в ковбойском стиле. На обоих были шляпы, а на будущей маме - кожаная куртка-косуха.

Подписчики, в числе которых коллеги Ермека Шынболатова, поздравили пару.

"Поздравляю вас, какая неожиданная новость!", "Будьте счастливы", "Дай Аллах, чтобы беременность и роды прошли хорошо, и вы поскорее взяли на руки своего здорового малыша", "Пусть ваша семья становится больше", "Такая красивая пара", - отмечено в комментариях.

Напомним, прошлой осенью звезда фильма "Дәстүр" женился. А позже показал красавицу-супругу.