Звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов и его супруга ждут первенца (фото)
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Казахстанский актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр", скоро станет отцом. Об этом он и его супруга сообщили в соцсети, устроив фотосессию на природе, передает NUR.KZ.
"Мы тебя ждем", - лаконично подписали фото супруги.
На них можно увидеть Ермека и его беременную супругу. Фотосессия была проведена на природе, муж и жена оделись в ковбойском стиле. На обоих были шляпы, а на будущей маме - кожаная куртка-косуха.
Подписчики, в числе которых коллеги Ермека Шынболатова, поздравили пару.
"Поздравляю вас, какая неожиданная новость!", "Будьте счастливы", "Дай Аллах, чтобы беременность и роды прошли хорошо, и вы поскорее взяли на руки своего здорового малыша", "Пусть ваша семья становится больше", "Такая красивая пара", - отмечено в комментариях.
Напомним, прошлой осенью звезда фильма "Дәстүр" женился. А позже показал красавицу-супругу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236080-zvezda-filma-d-st-r-ermek-shynbolatov-i-ego-supruga-zhdut-pervenca-foto/