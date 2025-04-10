Беременная Ерке Есмахан показала фото из Дубая, где недавно отдохнула с мужем

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, показала солнечные фотографии из Дубая, где недавно отдохнула с мужем, певцом RaiM, передает NUR.KZ.

Фото Ерке разместила в своем Instagram и написала пост.

"Вам не кажется, что моя беременность в этот раз длится очень долго? Я все еще хожу в ожидании.

Уже объездила Европу, Азию, Арабские Эмираты, а мой малыш все еще не собирается появляться на свет. Что бы там ни было, подождем. Это альбом на память из Дубая.

Всем вам желаю такого кайфового отдыха, шопинга и беременности. Слава Всевышнему", - отметила певица.

"Желаю вам легких родов", "Красота", "Пусть с приходом новой жизни в ваш дом войдет большое счастье", "Самая красивая женщина - это беременная женщина", "Счастья вам с RaiM", - гласят комментарии под постом.

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