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Беременная Ерке Есмахан показала фото из Дубая, где недавно отдохнула с мужем

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, показала солнечные фотографии из Дубая, где недавно отдохнула с мужем, певцом RaiM, передает NUR.KZ.

Фото Ерке разместила в своем Instagram и написала пост.

"Вам не кажется, что моя беременность в этот раз длится очень долго? Я все еще хожу в ожидании.

Уже объездила Европу, Азию, Арабские Эмираты, а мой малыш все еще не собирается появляться на свет. Что бы там ни было, подождем. Это альбом на память из Дубая.

Всем вам желаю такого кайфового отдыха, шопинга и беременности. Слава Всевышнему", - отметила певица.

"Желаю вам легких родов", "Красота", "Пусть с приходом новой жизни в ваш дом войдет большое счастье", "Самая красивая женщина - это беременная женщина", "Счастья вам с RaiM", - гласят комментарии под постом.

Мы также писали, что беременная Ерке Есмахан показала теплые фото с мужем и двумя сыновьями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234553-beremennaya-erke-esmahan-pokazala-foto-iz-dubaya-gde-nedavno-otdohnula-s-muzhem/