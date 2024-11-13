"Будет той года": Ерке Есмахан поделилась, как отметит свое 40-летие и год со дня рождения сына
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала о планах на празднование двух дней рождения - ее собственного, а также младшего сына Ислама, передает NUR.KZ.
В Instagram-сторис Ерке напомнила, что 23 ноября исполнится год Исламу, ее сыну с певцом RaiM. А уже через неделю после этого ей самой исполнится 40 лет. Артистка призналась, что будет большое празднование этих двух событий, а также ряда других, но не сейчас.
"Ни одного дня рождения праздновать мы не будем. Сами посидим дома. Объединим все события и проведем большой той следующим летом, если Всевышний позволит.
Дни рождения, новоселье, обряд "тұсау кесу", обрезание - все будет летом. Будет той года", - написала Есмахан.
Накануне Ерке Есмахан пришлось вновь отвечать хейтерам в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186631-budet-toy-goda-erke-esmahan-podelilas-kak-otmetit-svoe-40-letie-i-god-so-dnya-rozhdeniya-syna/