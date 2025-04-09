Дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца: молодая мама рассекретила имя малыша (видео)
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Анна, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые стала матерью. Она показала теплое видео с новорожденным малышом и рассекретила его имя, передает NUR.KZ.
"Добро пожаловать в мир, свет моей души", - написала счастливая мама.
В своем Instagram она показала милое видео с новорожденным ребенком. Комната, где находятся мать и малыш украшена воздушными шарами. На них можно прочитать имя первенца Анны и его дату рождения - это Марсель, он появился на свет 2 апреля.
"Малыш 2 апреля, а бабушка 3 апреля. Здоровья вам, Анечка, и вашему малышу, будьте счастливы", "Аня, дорогая, поздравляю от всей души, будьте счастливы и здоровы", "Как приятно на душе после просмотра этого видео", "Какое счастье", - поздравили молодую маму с рождением первенца в Сети.
В декабре Анна Заворотнюк сообщила о беременности. А позже покрасовалась в кроп-топе, показав округлившийся живот.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234403-doch-anastasii-zavorotnyuk-rodila-pervenca-molodaya-mama-rassekretila-imya-malysha-video/