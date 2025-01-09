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Беременная Анна Заворотнюк покрасовалась в кроп-топе

Опубликовано:

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, вышла на публику в топе, гордо продемонстрировав округлившийся живот. Блогер выложила фото в Instagram и рассказала о проблеме, передает NUR.KZ.

"Когда уже очень заметно, что ты в положении и формы тела меняются, столкнулась с тем, что сложно найти одежду, которая была бы комфортной и выглядела симпатично. Джинсы я застегиваю только для фото. А так хожу в них в расстегнутом состоянии и в майках мужа, а когда прохладно, в оверсайз-толстовках", - поделилась будущая мама.

"Из того, что предлагают для беременных, ничего не могу найти, все выглядит как-то устарело, что ли, а мне хочется выглядеть современно и нравиться себе. Пыталась найти джинсы с резинкой, чтобы было удобно, но все они были каких-то ужасных цветов и странного кроя", - заключила Заворотнюк.

Перед Новым годом девушка вспомнила свою знаменитую мать - актрису Анастасию Заворотнюк, которая ушла из жизни прошлой весной. Смерть родного человека Анна назвала "самой большой потерей в жизни".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209916-beremennaya-anna-zavorotnyuk-pokrasovalas-v-krop-tope/

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