Ожидающая первенца дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает беременность

Старшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о долгожданной беременности. 28-летняя блогер поделилась первыми ощущениями в соцсети, передает NUR.KZ.

В минувшие выходные Заворотнюк впервые за долгое время вышла в соцсети, чтобы сообщить радостную новость о грядущем пополнении. Анна опубликовала фотографии с заметно округлившимся животиком.

"Очень ждем тебя", - обратилась к своему будущему первенцу девушка.

Позже дочь Анастасии Заворотнюк поделилась ощущениями с подписчиками своего блога.

"Это очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько новых ощущений, изменений, и не только в теле, но и в сознании. Безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", - написала Анна.

Пару месяцев назад мы писали, что Заворотнюк очаровала фанатов легким образом.