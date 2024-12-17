Ожидающая первенца дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает беременность
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Старшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о долгожданной беременности. 28-летняя блогер поделилась первыми ощущениями в соцсети, передает NUR.KZ.
В минувшие выходные Заворотнюк впервые за долгое время вышла в соцсети, чтобы сообщить радостную новость о грядущем пополнении. Анна опубликовала фотографии с заметно округлившимся животиком.
"Очень ждем тебя", - обратилась к своему будущему первенцу девушка.
Позже дочь Анастасии Заворотнюк поделилась ощущениями с подписчиками своего блога.
"Это очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько новых ощущений, изменений, и не только в теле, но и в сознании. Безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", - написала Анна.
Пару месяцев назад мы писали, что Заворотнюк очаровала фанатов легким образом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2200974-ozhidayushchaya-pervenca-doch-anastasii-zavorotnyuk-rasskazala-kak-protekaet-beremennost/