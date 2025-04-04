"Буду прославлять его род": Динара Сатжан сменила фамилию после замужества

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан, которая вышла замуж за успешного бизнесмена, решила сменить фамилию. Об этом она рассказала в беседе с Асель Аульбековой, передает NUR.KZ.

Интервью Динары Сатжан уже вышло на You-Tube. Телеведущая, которая накануне вышла замуж, решила взять фамилию мужа.

"Я меняю фамилию. Я долго была одна и думала, почему я одна. Мне казалось, что весь мой фокус был на том, чтобы создавать бренд "Динара Сатжан". Я как-то маме сказала: "Знаешь, когда я выйду замуж, я поменяю фамилию, потому что, мне кажется, для Сатжановых я сделала все".

Я готова передать свою эстафету своей племяннице или еще кому-то, пусть продолжают нести этот флаг и развивают его дальше. А я выйду замуж, поменяю фамилию и буду прославлять этот род.

Чтобы у меня была своя семья, своя ячейка, я должна выйти из своего рода и войти в другой, потому что женщины в генеологическом древе нет, хоть выше головы прыгни, хоть что делай, меня в нашем генеологическом древе у Сатжановых нет и не будет, потому что там только мужчины...

Жизнь не состоит только из карьеры, я готова работать на мужа, на его бренд", - отметила она.

В своем Instagram Динара рассекретила личность мужа и впервые показала его лицо публике. Им оказался бизнесмен Жумабек Жаныкулов, вошедший в список Forbes.

"Динара Жаныкул", - подписала она фото.

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