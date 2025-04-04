"Буду прославлять его род": Динара Сатжан сменила фамилию после замужества
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Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан, которая вышла замуж за успешного бизнесмена, решила сменить фамилию. Об этом она рассказала в беседе с Асель Аульбековой, передает NUR.KZ.
Интервью Динары Сатжан уже вышло на You-Tube. Телеведущая, которая накануне вышла замуж, решила взять фамилию мужа.
"Я меняю фамилию. Я долго была одна и думала, почему я одна. Мне казалось, что весь мой фокус был на том, чтобы создавать бренд "Динара Сатжан". Я как-то маме сказала: "Знаешь, когда я выйду замуж, я поменяю фамилию, потому что, мне кажется, для Сатжановых я сделала все".
Я готова передать свою эстафету своей племяннице или еще кому-то, пусть продолжают нести этот флаг и развивают его дальше. А я выйду замуж, поменяю фамилию и буду прославлять этот род.
Чтобы у меня была своя семья, своя ячейка, я должна выйти из своего рода и войти в другой, потому что женщины в генеологическом древе нет, хоть выше головы прыгни, хоть что делай, меня в нашем генеологическом древе у Сатжановых нет и не будет, потому что там только мужчины...
Жизнь не состоит только из карьеры, я готова работать на мужа, на его бренд", - отметила она.
В своем Instagram Динара рассекретила личность мужа и впервые показала его лицо публике. Им оказался бизнесмен Жумабек Жаныкулов, вошедший в список Forbes.
"Динара Жаныкул", - подписала она фото.
Мы также писали, что ставшая женой успешного бизнесмена Динара Сатжан ответила на вопрос о брачном договоре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2233103-budu-proslavlyat-ego-rod-dinara-satzhan-reshila-smenit-familiyu-posle-zamuzhestva/