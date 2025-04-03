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Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети

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Динара Сатжан с избранником
Динара Сатжан с избранником. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Известная казахстанская телеведущая Динара Сатжан вышла замуж. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, разместив фото с избранником из мечети, передает NUR.KZ.

В начале января улетевшая в Таиланд Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце.

"Я сказала "да", - заявила тогда Сатжан.

На этот раз телеведущая разместила в своем блоге фото из мечети Астаны, где она запечатлелась рядом с мужчиной. Динара прокомментировала снимки смайликом в виде красного сердечка.

В сторис теледива показала несколько фото. На одном из них Динара держит в руке два документа - свидетельство о регистрации официального брака и документ о заключении "неке" - вступлении в брак по мусульманским традициям.

Она вновь показала фото с избранником, который был снят со спины.

"Любовь моя! Просто обожаю", - гласит подпись к фото.

Сторис Динары Сатжан
Сторис Динары Сатжан. Скрин: instagram.com/dinarasatzhan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2232668-dinara-satzhan-vyshla-zamuzh-i-pokazala-foto-s-muzhem-iz-mecheti/