Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети

Известная казахстанская телеведущая Динара Сатжан вышла замуж. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, разместив фото с избранником из мечети, передает NUR.KZ.

В начале января улетевшая в Таиланд Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце.

"Я сказала "да", - заявила тогда Сатжан.

На этот раз телеведущая разместила в своем блоге фото из мечети Астаны, где она запечатлелась рядом с мужчиной. Динара прокомментировала снимки смайликом в виде красного сердечка.

В сторис теледива показала несколько фото. На одном из них Динара держит в руке два документа - свидетельство о регистрации официального брака и документ о заключении "неке" - вступлении в брак по мусульманским традициям.

Она вновь показала фото с избранником, который был снят со спины.

"Любовь моя! Просто обожаю", - гласит подпись к фото.

Сторис Динары Сатжан. Скрин: instagram.com/dinarasatzhan