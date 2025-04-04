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Ставшая женой успешного бизнесмена Динара Сатжан ответила на вопрос о брачном договоре

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Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан прокомментировала свой брак с успешным бизнесменом. Она дала интервью Асель Аульбековой, которое уже вышло на ее YouTube-канале "Это к деньгам", передает NUR.KZ.

Мы писали, что 42-летняя Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети. Лицо избранника она не показала, но рассказала о нем в своем интервью.

Оказалось, что ее супруг - успешный казахстанский предприниматель, вошедший в список Forbes.

Динара ответила на вопрос Асель Аульбековой о брачном договоре. Телеведущая призналась, что уверена в своем муже, как и он в ней.

"Вообще мне нравится эта идея с брачным договором. Но не в том плане, что завтра все делить, не хотелось бы об этом вообще думать. Но мне нравится идея с брачным договором, что если вдруг, в случае измены, к примеру, будет финансовое наказание, допустим.

Но мы это не обсуждали. Мы не будем заключать брачный договор, потому что мне 42 года, я уже в таком суперосознанном возрасте, когда я знаю, чего хочу.

Я ощущаю себя счастливой женщиной, я знаю, что этот человек сделает меня счастливой на протяжении всей моей жизни, я вижу в нем надежность и мне с ним безумно интересно. Мне бы хотелось встречать с ним рассветы в свои 80 лет.

И он тоже вопрос с брачным договором не поднимал, потому что он тоже во мне абсолютно уверен. Мы с ним все проговорили, все моменты и у нас друг к другу нет вопросов", - отметила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2233061-stavshaya-zhenoy-uspeshnogo-biznesmena-dinara-satzhan-otvetila-na-vopros-o-brachnom-dogovore/