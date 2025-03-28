38-летняя Меган Фокс стала матерью в четвертый раз
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38-летняя известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс родила девочку. Об этом сообщил в соцсети отец ребенка, рэпер Machine Gun Kelly, передает NUR.KZ.
Напомним, в ноябре актриса объявила о своей четвертой беременности. Она сделала это оригинально, полностью обнажившись перед камерой. Ранее Меган рассказывала, что у нее был выкидыш и как она пережила потерю нерожденного малыша.
Фокс снова стала матерью 27 марта. Счастливый отец - рэпер Machine Gun Kelly - разместил трогательное видео с новорожденной дочерью в своем Instagram.
"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное создание", - написал он.
Пользователи соцсети тепло поздравили пару с рождением девочки.
Отметим, что у Меган Фокс подрастают трое сыновей, рожденных в браке с Брайаном Остином Грином, а у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231183-38-letnyaya-megan-foks-stala-materyu-v-chetvertyy-raz/