38-летняя Меган Фокс стала матерью в четвертый раз

38-летняя известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс родила девочку. Об этом сообщил в соцсети отец ребенка, рэпер Machine Gun Kelly, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре актриса объявила о своей четвертой беременности. Она сделала это оригинально, полностью обнажившись перед камерой. Ранее Меган рассказывала, что у нее был выкидыш и как она пережила потерю нерожденного малыша.

Фокс снова стала матерью 27 марта. Счастливый отец - рэпер Machine Gun Kelly - разместил трогательное видео с новорожденной дочерью в своем Instagram.

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное создание", - написал он.

Пользователи соцсети тепло поздравили пару с рождением девочки.

Отметим, что у Меган Фокс подрастают трое сыновей, рожденных в браке с Брайаном Остином Грином, а у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси.